Я никому не доверяю. 11 главных тезисов из большого интервью Зеленского иностранным СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью четырем ведущим европейским изданиям – британскому Time, французскому Le Monde, немецкому Der Spiegel и польской Gazeta Wyborcza. Зеленский обсудил с журналистами переговоры с Россией, войну на Донбассе и отношения с США. Фокус выбрал главные тезисы из интервью президента

Ожидания от встречи в нормандском формате

"Опыт показывает, что встречи (мирные переговоры, – ред.) могут продолжаться много часов. Часто они идут по кругу, где люди повторяют одно и то же. Вот, что я понял для себя: люди приходят на мирные переговоры, надеясь, что ничего не изменится. Возможно, они просто приходят с разными целями. У каждой страны есть своя позиция. Без сомнения, Германия и Франция многое сделали для того, чтобы переговоры состоялись. Это уже победа. Победа, когда оружие замолкает, а люди начинают говорить".

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Три главных вопроса, которые будут обсуждаться в Париже

"Во-первых, это обмен пленными, реальный обмен в четкие сроки. Во-вторых, это прекращение огня, и это очень сложно. Но перемирие указано во всех соглашениях, в качестве приоритета, первого пункта. Число обстрелов действительно уменьшилось, но не прекратилось. И третий пункт, когда мы говорим о выборах то должны понимать, что перед этим нам нужен полный отвод войск, полное разоружение всех незаконных формирований, военных формирований, независимо от их типа, формы".

Самый сложный вопрос – восстановление контроля над границами

"Если мы дойдем до этого вопроса, то он будет самым сложным на переговорах. Но, честно признаюсь, что не поддерживаю то, как это прописано в (минских, – ред.) соглашениях. В соответствии с ними должны состояться выборы, а затем контроль над границами переходит Украине. Я не согласен с последовательностью этих действий".

Война на Донбассе может спровоцировать "тотальную войну" в Европе

"Я не соглашусь на войну на Донбассе. Знаю, что есть много "горячих голов", особенно те, кто проводит митинги и говорит: "Давайте будем сражаться и заберем все обратно". Но какой ценой? Какова цена? И я не буду делать этого. Если это не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который выполнит такие требования. Но я никогда не пойду на это, потому что моя жизненная позиция – быть человеком превыше всего. И я не могу отправить их туда (украинских военных на Донбасс, - ред.). Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а затем начнется тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и по всей Европе"".

Новый формат в переговорах по Крыму

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США. Я спрошу на саммите, можем ли мы разговаривать о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Это наша территория, я бы хотел, чтобы она к нам вернулась".

О доверии к Путину

"Я никому не доверяю, скажу вам честно. Политика не точная наука. Вот, почему я в школе любил математику. В ней все было для меня ясно. Вы можете решить уравнение с переменной. Но здесь есть только переменные, в том числе в политике нашей страны. Я не знаю этих людей. Не могу понять, из какого теста они сделаны. Поэтому считаю, что не могу никому доверять. Просто у каждого есть свои интересы".

Украина не может быть шахматной фигурой у крупных мировых игроков

"Прежде всего, я бы не хотел, чтобы Украина была картой, фигурой на шахматной доске для крупных мировых игроков, которые могли бы использовать нас в качестве прикрытия, как часть какой-то сделки. Что касается США, я бы очень хотел, чтобы они помогли нам, поняли нас, увидели, что мы сами по себе являемся игроком. Они (США, – ред.) не могут заключать сделки с кем-либо за нашей спиной. Конечно, они нам помогают, и я говорю не только о технической, военной, финансовой помощи".

Жестокий сигнал от США

"США – это сигнал для всего мира. Например, когда Америка говорит, что Украина – коррумпированная страна, то это тяжелейший сигнал. Фраза может показаться довольно простой: Украина – коррумпированная страна. Но заявление не останется внутри США, его слышат все. Инвесторы, банки, заинтересованные стороны, компании, имеющие капитал в Украине. Такой сигнал для них говорит: "Будь острожен, не вкладывай" или "Убирайся". Это жестокий сигнал. Дело не в том, что коррупции нет, но мы работаем над этим. И этот сигнал от них (США, – ред.) очень важен".

У Франции сейчас другие отношения с Россией

"Когда дело доходит до России, кажется, что у Франции сейчас другие отношения с РФ. Я думаю, что некоторые слова Макрона (высказывания против НАТО, – ред.) связаны с ослаблением политики санкций. В экономическом плане политика санкций не идет на пользу ни Франции, ни Германии. Но когда речь идет о людях, мы не должны рассматривать выгоды".

США единственные, кто может остановить "Северный поток-2"

"Я бы хотел, чтобы европейские лидеры высказывали другое мнение, когда дело доходит до "Северного потока", и предприняли другие шаги. Не знаю, что еще могу сказать о "Северном потоке-2". Мы не имеем никакого влияния на решения европейцев. У нас его нет, вот и все. Мы можем рассчитывать лишь на ту сильную поддержку, которую видим по этому вопросу со стороны США. Это единственное, что может остановить "Северный поток-2".

Не хочу, чтобы мы выглядели как нищие

"Никогда не разговаривал с президентом (Дональдом Трампом, – ред) с позиции quid pro quo ("услуга за услугу", - ред.). Это не мое. Не хочу, чтобы мы выглядели как нищие. Но нужно понимать, что мы на войне. Если вы наш стратегический партнер, то не можете блокировать помощь. Я думаю, что это справедливо. И речь идет не о quid pro quo".