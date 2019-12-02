Первый луганский ВУЗ получил российскую аккредитацию

Примеру Луганского государственного медуниверситета хотят последовать еще два местных ВУЗа

Луганский государственный медуниверситет им.святителя Луки ближайшие пять лет будет выдавать дипломы российского образца.

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Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на данные Рособрнадзора.

Российские дипломы получат те студенты ВУЗа, которые получили специализацию по стоматологии, педиатрии, лечебному делу и фармацевтике.

ЛГМУ стал первым высшим учебным заведением в "ЛНР", которое получило аккредитацию в РФ.

Примеру этого ВУЗа хотят последовать Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля.

С прошлого года аккредитацию в России получили четыре вуза из самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Стоит отметить, что речь идет только о выдаче дипломов российского образца: бюджетные места, использование материнского капитала, отсрочка от армии и другие госгарантии студентам из "ЛНР" и "ДНР" не предоставляются.

Как ранее сообщал Фокус:

29 ноября "народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе. В "законе" сказано, что территория "ДНР" определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014-й год.