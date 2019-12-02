МИД вручил ноту протеста послу Венгрии за слова об автономии Закарпатья

Также венгерский посол в негативном ключе высказывался о законе об образовании, который якобы "не дает нацменшинам возможности учиться в украинских школах"

МИД Украины вручил послу Венгрии Иштвану Ийдярто ноту протеста за его слова о автономии венгерской нацменшины в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Также в своем недавнем интервью Ийдярто говорил о блокировнии Венгрией деятельности комиссии Украина – НАТО.

В МИД отдельно объяснили послу, что закон Украины об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а даже дает им возможности лучшей самореализации в Украине. Это же недавно подтвердила и Венецианская комиссия.

28 ноября Ийдярто в интервью Главкому рассказывал, что закон об образовании якобы "не дает нацменшинам возможности учиться в школах, а только в группах и классах на родном языке".

"На Закарпатье есть 60 школ, будущее которых не определено. Есть вероятность, что к 2023 году закон не будет имплементирован и после этого непонятно, что будет дальше. Все, что мы сейчас наблюдаем – огромный шаг назад в отношениях", – заявил он.

На вопрос о том, готова ли Венгрия помочь Украине в открытии частных школ, которые могли бы решить проблемы посол вновь заговорил об этике и дискриминации.

"Это же вопрос этики. Ведь люди, которые тут живут, работают, платят налоги будут получать платное образование? То есть, Украина только для украинцев", – вопрошал он.

Что касается автономии, то Ийдярто заявил: "Да какая автономия? На Закарпатье 1,2 миллиона украинцев, венгров – 150 тысяч. Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем "не наши", они прословацкие, провенгерские?".

По его словам, Венгрия "прекрасно понимает, что с Россией у Украины очень сложно, а "достижение мира – это долгосрочный процесс".

"И соблюдение прав меньшинств, и автономии в составе государства – это существующие практики в Европе, которые учитывают национальный фактор, людей, проживающих в том или ином регионе", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет улучшить отношения с Украиной и встретиться с Зеленским. Он также призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и РФ.