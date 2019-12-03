Документ по "нормандскому саммиту" будет без юробязательств для Украины, – Кулеба

Окончательное содержание коммюнике будет зависеть от результатов переговоров

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

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По его словам, коммюнике по итогам встречи – лишь политический документ, а его содержание станет результатом переговоров.

"Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", – заявил Кулеба.

Он также подтвердил, что уже подготовленный проект документа по итогам встречи может быть дополнен новыми пунктами.

"Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.