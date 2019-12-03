Нефьодов поделился планом, как "обезглавить схемы" на таможнях

Нужно уволить 500 таможенников и набрать 500 новых. И чтобы новые таможенники были "профессиональными и честными людьми"

Глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов анонсировал увольнение 500 "наиболее одиозных" таможенников.

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Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

Сокращения связаны с запуском новой Гостаможслужбы. Таким образом Нефьодов планирует сразу же "обезглавить схемы" на таможнях.

"Более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру и будут уволены... Это означает, что во многих регионаз нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы", – заявил он.

Правда, главный таможенник Украины добавил, что для того, чтобы через два-три месяца "обезглавленные схемы" не заработали с новой силой, необходимо уволенных таможенников заменить "профессиональными и честными людьми".

Также Нефьодов рассказал, что из 26 таможен уже создали 16 структур, с начала декабря они должны заработать.

"Сокрашение структур, конечно, даст некоторую экономию на издержках. Не менее важно, что это еще и тактическое решение, чтобы обновить руководящий состав. Потому что я не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая не удовлетворяет ни налогоплательщиков, ни политиков", – заявил он.

Конкурсы в новую Гостаможслужбу начнутся в конце декабря.

"Планирую, что уже в этом году Кабмин примет официальное решение о старте работы новой Гостаможслужбы и через неделю я стану не номинальными, а реальным руководителем таможни", – говорит Нефьодов.

Как ранее сообщал Фокус:

Нефьодов анонсировал переаттестацию сотрудников таможни в 2020 году. Тот, кто пройдет ее, заключит контракт и будет получать больше денег.