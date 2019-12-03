Зеленскому в Раде перед встречей "четверки" очертили красные линии

"ЕС", "Батькивщина" и "Голос" говорят, что подход Зеленского к переговорам с лидерами "четверки" должен быть бескомпромиссным

"Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос" накануне встречи "четверки" очертили перед президентом Владимиром Зеленским "красные линии".

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Совместное заявление партий прозвучало на заседании Рады. Документ опубликовала пресс-служба "ЕС".

Заявление подписали лидеры политсил Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук.

Среди прочего, они требуют от Зеленского "никаких компромиссов" по федерализации и евроатлантическому пути Украины.

Также подписанты настаивают на том, что перед выборами на Донбассе должны быть выведены все российские войска, разоружены все бандформирования и установлен контроль над госграницей.

"Никакого прекращения международных судебных процессов против РФ и компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма", – добавили они.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.