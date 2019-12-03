Труба попрощался со своей командой и заявил, что закон о ГБР ему больше не нравится
Директора Госбюро расследований печалит исключение из закона норм об увеличении количества сотрудников и теруправлений
На фоне своего грядущего увольнения директор Госбюро расследований Роман Труба поблагодарил команду за продуктивную работу.
Об этом он пишет в Telegram.
По словам Трубы, за первый год работы создан и запущен центральный аппарат ГБР и семь теруправлений.
"Открыли за год более 30 тыс уголовных производств, половина из них – в отношении правоохранителей. Еще 150 дел открыто против чиновников, включая пятого президента Петра Порошенко", – рапортует он.
В то же время, Труба уже не доволен проектом закона о Госбюро расследований, ведь из него исключили "сверхважные нормы" об увеличении количества сотрудников и теруправлений.
"Учитывая подследственность ГБР, количество производств, которые увеличиваются с каждым днем, принимать эти нормы необходимо. Надеюсь, Рада вернется к ним", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №2116 об усовершенствовании деятельности Госбюро расследований.
- Между голосованиями в проект внесли правки по увольнению нынешнего директора ГБР и переведении прокуроров и следователей управления спецрасследований ГПУ, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса.