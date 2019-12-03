Труба попрощался со своей командой и заявил, что закон о ГБР ему больше не нравится

Директора Госбюро расследований печалит исключение из закона норм об увеличении количества сотрудников и теруправлений

На фоне своего грядущего увольнения директор Госбюро расследований Роман Труба поблагодарил команду за продуктивную работу.

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Об этом он пишет в Telegram.

По словам Трубы, за первый год работы создан и запущен центральный аппарат ГБР и семь теруправлений.

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"Открыли за год более 30 тыс уголовных производств, половина из них – в отношении правоохранителей. Еще 150 дел открыто против чиновников, включая пятого президента Петра Порошенко", – рапортует он.

В то же время, Труба уже не доволен проектом закона о Госбюро расследований, ведь из него исключили "сверхважные нормы" об увеличении количества сотрудников и теруправлений.

"Учитывая подследственность ГБР, количество производств, которые увеличиваются с каждым днем, принимать эти нормы необходимо. Надеюсь, Рада вернется к ним", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №2116 об усовершенствовании деятельности Госбюро расследований.