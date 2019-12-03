МИД РФ о расширении нормандского формата: "Дискуссии не ведутся"

По словам замгоссекретаря США, изначально США не входят в этот формат, однако страна тесно взаимодействует с Францией и Германией

В МИД России заявили, что "дискуссии о расширении нормандского формата не ведутся".

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Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях", – сказано в сообщении.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.

"Идут дискуссии о попытках расширить его", – сказал он на слушаниях в комитете по международным делам сената США.

По его словам, изначально США не входят в этот формат, однако страна тесно взаимодействует с Францией и Германией, которые входят в нормандскую группу.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.