Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон сплетничали о Трампе c принцессой Анной

Сейчас в Лондоне проходит саммит стран НАТО и уже случился первый скандал

Лидеры 29 государств НАТО открыли в Лондоне двухдневный саммит, приуроченный к 70-й годовщине Северо-Атлантического союза. И премьер-министра Канады, президента Франции, принцессу Анну и премьер-министра Великобритании застукали за сплетнями. Они обсуждали президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.

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Никто из собеседников не упоминал Трампа напрямую, но из контекста становится ясно, что речь идет об импровизированной пресс-конференции, которую дал президент США.

Борис Джонсон спрашивает: "И почему ты опоздал?", а Трюдо отвечает: "Потому что он дает 40-минутную пресс-конференцию".

Потом после паузы Трюдо добавляет: "Вы бы видели, как челюсти его команды отпали" и делает характерный жест рукой.

Из-за ракурса неясно, участвовала ли в обсуждении принцесса Анна, но она стояла рядом и слышала всю беседу.

Пресс-конференцию, о которой шла речь, Трамп дал после беседы с Франсуа Макроном. Общение вышло напряженным: лидеры стран обменивались колкостями на глазах у журналистов. В частности речь шла о приверженцах "Исламского государства" и России.

Как ранее писал Фокус:

Верховная Рада приняла заявление о евроатлантической интеграции Украины. Но глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев ("Слуга народа") в Facebook сообщил, что аппарат Рады по ошибке опубликовал устаревший текст заявления.