Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон сплетничали о Трампе c принцессой Анной

Сейчас в Лондоне проходит саммит стран НАТО и уже случился первый скандал

Лидеры 29 государств НАТО открыли в Лондоне двухдневный саммит, приуроченный к 70-й годовщине Северо-Атлантического союза. И премьер-министра Канады, президента Франции, принцессу Анну и премьер-министра Великобритании застукали за сплетнями. Они обсуждали президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Daily Mail.

Никто из собеседников не упоминал Трампа напрямую, но из контекста становится ясно, что речь идет об импровизированной пресс-конференции, которую дал президент США.

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Борис Джонсон спрашивает: "И почему ты опоздал?", а Трюдо отвечает: "Потому что он дает 40-минутную пресс-конференцию".

Потом после паузы Трюдо добавляет: "Вы бы видели, как челюсти его команды отпали" и делает характерный жест рукой.

Из-за ракурса неясно, участвовала ли в обсуждении принцесса Анна, но она стояла рядом и слышала всю беседу.

Пресс-конференцию, о которой шла речь, Трамп дал после беседы с Франсуа Макроном. Общение вышло напряженным: лидеры стран обменивались колкостями на глазах у журналистов. В частности речь шла о приверженцах "Исламского государства" и России.

Как ранее писал Фокус:

Верховная Рада приняла заявление о евроатлантической интеграции Украины. Но глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев ("Слуга народа") в Facebook сообщил, что аппарат Рады по ошибке опубликовал устаревший текст заявления.