Не намеренная, но безответственная атака: в НАТО отреагировали на обломки Shahed в Румынии

По словам спикера Альянса, действия России являются "потенциально опасными" и Североатлантическому блоку пришлось усилить меры по мониторингу и наблюдению.

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В ночь на 25 июля российские оккупанты атаковали мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе Shahed. 3 из них пересекли государственную границу с Румынией и были потеряны. Теперь на действия противника отреагировали в НАТО, передает Sky News.

По словам одного из спикеров Альянса, после обнаружения фрагментов беспилотника нет доказательств того, что это было преднамеренное нападение на другую страну.

В то же время, в НАТО считают, что Россия повела себя максимально "безответственно" и ее действия являются "потенциально опасными", ведь беспилотник Shahed все же проник в воздушное пространство Румынии.

Альянсу даже пришлось усилить меры по мониторингу и наблюдению, включая воздушное патрулирование, говорит спикер Североатлантического блока.

"Хотя у НАТО нет информации, указывающей на намеренную атаку России на территорию союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны", — говорится в заявлении.

Напомним, 25 июля в Воздушных силах заявили, что три российских "шахеда" во время атаки в Одесской области исчезли в Румынии. Как отметили в командовании, в течение ночи Воздушные силы сбили 25 дронов-камикадзе из 38 запущенных. Есть пострадавшие в результате падения беспилотников.

Позже сообщалось, что в Румынии подтвердили, что обнаружили обломки российских "шахедов" на своей территории. Появление обломков от ударных дронов на территории государства в МИД Румынии назвали "безответственными действиями" РФ.