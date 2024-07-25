Не навмисна, але безвідповідальна атака: у НАТО відреагували на уламки Shahed у Румунії

За словами спікера Альянсу, дії Росії є "потенційно небезпечними" і Північноатлантичному блоку довелося посилити заходи з моніторингу та спостереження.

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У ніч на 25 липня російські окупанти атакували мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 3 з них перетнули державний кордон з Румунією і були втрачені. Тепер на дії противника відреагували в НАТО, передає Sky News.

За словами одного зі спікерів Альянсу, після виявлення фрагментів безпілотника немає доказів того, що це був навмисний напад на іншу країну.

Водночас у НАТО вважають, що Росія повела себе максимально "безвідповідально" і її дії є "потенційно небезпечними", адже безпілотник Shahed все ж таки проник у повітряний простір Румунії.

Альянсу навіть довелося посилити заходи з моніторингу та спостереження, включно з повітряним патрулюванням, каже спікер Північноатлантичного блоку.

"Хоча у НАТО немає інформації, що вказує на навмисну атаку Росії на територію союзників, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", — ідеться в заяві.

Нагадаємо, 25 липня у Повітряних силах заявили, що три російські "шахеди" під час атаки в Одеській області зникли в Румунії. Як зазначили в командуванні, протягом ночі Повітряні сили збили 25 дронів-камікадзе з 38 запущених. Є постраждалі внаслідок падіння безпілотників.

Пiзнiше повідомлялося, що в Румунії підтвердили, що виявили уламки російських "шахедів" на своїй території. Появу уламків від ударних дронів на території держави в МЗС Румунії назвали "безвідповідальними діями" РФ.