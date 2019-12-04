Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призывают украинцев выйти на Майдан перед "Нормандским саммитом"

Целью акции политические силы называют напоминание власти о "красных линиях"

"Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали в Раде всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию в центр Киева.

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Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил Петра Порошенко ("Евросолидарность"), Святослава Вакарчука ("Голос") и Юлии Тимошенко ("Батькивщина") обнародовал в Facebook народный депутат от "Евросолидарности" Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.

Целью акции политические силы называют напоминание власти о "красных линиях", которые, как считают оппозиционные политики, нельзя переходить.

Среди требований:

Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

Нет прекращению международных судебных процессов против России.

"Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", – говорится в обращении.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.