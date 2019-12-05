Лерос оскорбил, Бужанский заступился. Верещук рассказала, из-за чего произошла потасовка в Раде

Поводом для потасовки в Верховной Рады стали оскорбления Гео Лероса в адрес Ирины Верещук во внутреннем чате фракции "Слуга народа". Об этом сама Верещук рассказала в кулуарах Верховной Рады, сообщает Страна.

"Он (Лерос – ред.) неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала. Я у себя, где я сижу, рассказала об этом, и произошла такая ситуация. Те, кто это услышал - пошли к нему (Леросу – ред.). И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все", – заявила Верещук.

За нее решил вступиться однопартиец Максим Бужанский. Он рассказал, что никого не бил в Раде, очевидцы подтверждают, что драки как таковой не было, нардепы "просто потолкались".

В то же время Верещук не стала рассказывать, по какому вопросу к ней обращался в грубой форме Лерос.

Как ранее сообщал Фокус:

5 декабря в Верховной Раде два "слуги народа" устроили потасовку. По словам Ирины Геращенко, Максим Бужанский и Гео Лерос устроили стычку за сектором "Европейской солидарности".