"Мужчина на распутье". Президент Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time

Американский журнал Time посвятил главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому и вынес его фото на обложку.

Об этом говорится в Facebook журнала.

На обложке написано "Мужчина на распутье. "Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

Отметим, что президент Украины впервые попал на обложку Time.

Напомним, Владимир Зеленский дал большое интервью западному СМИ – американскому Time, французскому Le Monde, немецкому Der Spiegel и польской Gazeta Wyborcza. Зеленский обсудил с журналистами переговоры с Россией, войну на Донбассе и отношения с США. Фокус выбрал главные тезисы из интервью президента.

Как ранее сообщал Фокус:

Российская пропагандистка, телеведущая на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева сообщила, что дозвонилась до Владимира Зеленского, однако президент Украины не захотел с ней общаться.

Зеленский считает, что, несмотря на расследование в отношении импичмента, которое сейчас ведется в Вашингтоне, Украине все еще нужна поддержка Соединенных Штатов.