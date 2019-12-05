ГПУ передала в Гаагу доказательства казней украинских военных на Донбассе
Адвокаты "Украинского Хельсинского союза по правам человека" и прокуроры ГПУ отправили в Международный уголовный суд доказательства казней украинских военных на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Речь идет о внесудебных казнях 9 украинских бойцов боевиками пророссийской группы "Казачий союз" в 2014 году в ходе боев за Иловайск и в 2015 году – в боях за Дебальцево.
В Гааге рассмотрят видео- и фотодоказательства, а также свидетельства очевидцев убийств.
Это дело будет рассмотрено вместе с другими эпизодами серьезных нарушений гуманитарного права пророссийскими боевиками на Донбассе.
ГПУ также отправила в Гаагу 5 фактов преступлений против человечности лидерами "ДНР" – Игорем Гиркиным (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и др.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале этого года ГПУ передала в Гаагу и доказательства обстрела Золотого Луганской области.
- Туда же переданы факты нарушения РФ законов и обычаев ведения войны при артобстреле населенного пункта Николаевка-2.