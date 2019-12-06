Джавелины и встреча с Порошенко. Американские СМИ рассказали, что Трамп получил от Украины взамен

Отчет Комитета по разведке Палаты представителей США в деталях показывает, как президент Дональд Трамп и его многочисленные помощники оказывали давление на Украину. В документе вмешательство описывается, как "многомесячная попытка Трампа использовать полномочия своей администрации". Однако давление на Украину со стороны Трампа и его команды предпринимались и ранее, пишет New York Magazine.

Автор статьи Джонатан Чейт, американский комментатор и автор нью-йоркского журнала, утверждает, что скандал, разразившийся после телефонного разговора между Трампом и Зеленским, стал лишь последним из целого ряда случаев, когда Трамп обменивал американскую помощь на содействие его интересам со стороны украинских чиновников.

Все началось в 2016 году, когда Трамп впервые услышал от Пола Манафорта идею, что за взломом сервера Национального комитета Демократической партии США стоит не Россия, а Украина. Сам Манафорт получил эту информацию от российско-украинского консультанта Константина Килимника, который, по мнению американской разведки, являлся российским шпионом.

К апрелю 2017 года Трамп взял теорию на вооружение, заявив журналисту Associated Press, что украинская компания якобы забрала сервер Демократической партии с украденными электронными письмами. Несколько месяцев спустя адвокат Трампа Рудольф Джулиани начал проводить встречи с украинскими чиновниками.

Адвокат Трампа был непосредственно связан с двумя ранними эпизодами обмена с Украиной дипломатическими услугами, которые должны были защитить Трампа. Первая очевидная сделка была связана со встречей Трампа с тогдашним президентом Петром Порошенко. В обмен Украина должна была провести расследование, которое оправдало бы Манафорта, ставшего ключевой фигурой в расследовании генпрокурора США Роберта Мюллера.

После этого в очень краткий срок произошел "обмен взаимовыгодными услугами":

8 июня 2017 года. адвокат Трампа Рудольф Джулиани встречается с Порошенко и тогдашним генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

9 июня 2017 года. Генпрокуратура присоединяется к существующему расследованию "черной бухгалтерии" Януковича, где фигурировал Манафорт. Ранее расследованием занималось лишь НАБУ. В тот момент критики утверждали, что такой шаг должен замять скандал.

14 июня 2017 года. Появилась информация о том, что вскоре состоится встреча Порошенко и Трампа.

19 июня 2017. Тогдашний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о встрече Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом, но не подтвердил встречу с Трампом.

20 июня 2017. Трамп провел непродолжительную встречу с Порошенко.

Второй очевидный обмен услугами состоялся в следующем году. США продали Украине ракеты Javelin, и New York Times сообщила, что Украина приостановила сотрудничество по расследованию Мюллера.

Один из украинских чиновников сообщил изданию, что Украина "будет всячески избегать скандалов с высокопоставленными американскими чиновниками".

Такое поведение Украины дало огромное преимущество Трампу, так как Манафорт и Килимник были основными фигурами в расследовании вмешательства в выборы президента США. В итоге Луценко позволил Килимнику сбежать в Россию, чтобы Мюллер не смог его допросить в рамках расследования.

Ни один из вышеупомянутых эпизодов не был освещен в расследовании демократов по импичменту Трампа.

"В обоих случаях Джулиани имел контакты с украинскими чиновниками, а предметом торга были все те же встречи с Трампом и военная помощь. Также в обоих случаях Украина предоставила свою знаменитую коррумпированную судебную систему в распоряжение внутренних интересов Трампа", – пишет автор.

Так, в 2017-2018 годах Трамп был поглощен расследованием Мюллера и, похоже, подтолкнул Украину к шагам по срыву проводимого разбирательства. В 2019 году Джулиани высказал требования о расследовании против Джо Байдена, которое оправдало бы действия РФ и Трампа в 2016 году.

"К 2019 году Трамп и Джулиани едва скрывали свои действия. Почему они так широко и небрежно выставляют напоказ свою схему? Скорее всего, потому что они уже делали то же самое в течение двух лет", – подытожил автор.

Как ранее сообщал Фокус:

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на этой неделе прибыл в Европу, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами с целью создания документального сериала для разоблачения дела об импичменте.