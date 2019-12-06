В Раде создали депутатскую группу "Доверие", в нее вошли 17 мажоритарщиков
В Верховной Раде объявлено о создании депутатской группы "Доверие", в которую вошли 17 депутатов-мажоритарщиков. Об этом в ходе сегодняшнего заседания парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.
"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде девятого созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов", – зачитал Разумков.
Председателем депутатской группы стал внефракционный народный депутат Олег Кулинич, его заместителем избрали Валерия Лунченко (внефракционный).
"Коллеги доверили мне руководство и предложили мою кандидатуру на должность председателя депутатской группы. Поэтому постараюсь оправдать их доверие, а в первую очередь доверие людей, которые нас выбрали. Именно поэтому группа и выбрала такое название – "Доверие". Это основное, что объединяет нас с нашими избирателями", – написал Кулинич у себя в Facebook.
В группу вошли депутаты, представляющие мажоритарные округа со всей Украины – от Закарпатья до Луганщины.
Кулинич также отметил, что новая депутатская группа не является партией или политическим проектом. По его словам, это площадка, с помощью которой каждому из депутатов-мажоритарщиков будет значительно легче донести свою мысль до руководства Верховной Рады, правительству и президенту.
Председатель новой депутатской группы выразил уверенность, что теперь депутаты-мажоритарщики смогут более эффективно отстаивать интересы своих избирателей и организовать слаженную работу в парламенте.
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