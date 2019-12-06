Венецианская комиссия увидела угрозу независимости судебной системы Украины

Реформа судебной системы Украины, в том числе сокращение вдвое количества судей Верховного Суда, угрожает ее стабильности и независимости.

Об этом говорится в выводах Венецианской комиссии, которые опубликованы на сайте Совета Европы.

В комиссии говорят, что изменение процесса отбора судей и нового состава Верховного Суда было "заметным улучшением по сравнению с системой, существовавшей ранее".

В то же время, реформу ВС можно будет проводить только после того, как будет уменьшена огромная нагрузка на суд, отмечают эксперты.

Разгрузить же суд можно посредством реформы судов первой и второй инстанции – это и должно стать ключевым направлением всей реформы.

Также комиссия считает, что для сокращения числа судей Верховного суда "не было предоставлено достаточного обоснования". Эту часть реформы, по мнению ВК, необходимо отменить.

Как ранее сообщал Фокус:

12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1008 о судебной реформе.

16 сентября пленум Верховного Суда выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти.

Высший совет правосудия также считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

30 сентября Верховный Суд попросил Верховную Раду и президента Владимира Зеленского получить вывод Венецианской комиссии по спорному законопроекту №1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.

7 октября Венецианская комиссия получила запрос от Мониторингового комитета ПАСЕ по оценке предложенных в Украине законодательных изменений в сфере судопроизводства.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выразила обеспокоенность новой судебной реформой в Украине. По ее словам, предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы.