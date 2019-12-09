Появился график встречи "Нормандской четверки" в Париже

Стал известен график встречи глав стран-участниц "Нормандской четверки".

Об этом пишет Европравда.

Встреча состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.

Переговоры президенты Украины Владимир Зеленский, РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проведут в Елисейском дворце.

График (по Киеву):

15:55 - прибытие в Елисейский дворец;

16:05 - встреча Зеленского с Макроном;

16:30 - встреча Зеленского с Меркель;

17:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

19:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Президент Зеленский на "Свободе слова" в пятницу, 6 декабря, говорил, что все лидеры на саммите проведут двусторонние встречи друг с другом, в т.ч. и сам Зеленский - с Путиным.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.