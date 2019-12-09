Джокер обещал Холодницкому "кучу информации", но не сейчас
"Джокер" писал руководителю Специализированной антикорпрокуратуры Назару Холодницкому от имени Генпрокурора.
Об этом глава САП рассказал телеканалу ICTV.
По словам Холодницкого, Джокер сразу заявил, что у него есть "куча информации", но сейчас передать ее органам он не может.
"На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", – пояснил глава САП.
В то же время, в САП отмечают, что без устройств, с которых велась переписка, и их специальной экспертизы, все разоблачения пранкера следствие использовать не может.
Сам Джокер посмотрел комментарий Холодницкого и прокомментировал его у себя в Telegram.
"Не понимаю, почему людям так нравится публично делиться подробностями своей частной жизни... Они забывают, что истинная власть в их незаметности", – написал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пранкер "Джокер" уже не раз писал депутатам и чиновникам от чужого имени и выкладывал в сеть скрины этих переписок. Из-за одной из них должности лишилась замминистра инфраструктуры Александра Клитина.
- В ноябре народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива даже внезапно пришел на заседание Верховной Рады в маске Джокера. Зачем он это сделал, Кива не объяснил.