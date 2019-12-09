С Путиным в Париж поехали министр энергетики и глава Газпрома, – СМИ

В Париж на встречу в "Номрандском формате" полетели глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэенерго РФ Александр Новак.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

Также с президентом Владимиром Путиным на переговоры едут его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Владислав Сурков и глава МИД Сергей Лавров.

Еще одние помощник Путина – Юрий Ушаков – сообщил, что временных ограничений для личной встречи Путина и Зеленского не будет.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко, в свою очередь, заявил, что в состав украинской делегации входят глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор "Нафтогаза" Витренко.

"При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", – сообщил Тимошенко.

Коммерсант пишет, что РФ на переговорах займет "твердую позицию" в плане выполнения Минских соглашений – россияне якобы не намерены пересматривать договоренности.

Стоит отметить, что в пятницу, на ток-шоу "Свобода слова" президент Зеленский не ответил прямо, рассматривает ли он возможность пересмотра соглашений.

В то же время, помощник главы Украины Андрей Ермак заявил в интервью Die Welt, что Минские соглашения нуждаются в уточнениях, поскольку они были заключены пять лет назад.

Говоря же о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.