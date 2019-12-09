Полиция открыла производство против Богдана по заявлению Кличко

В отношении возможного "самоуправства" главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Нацполицией открыто уголовное производство по заявлению мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении Радио Свобода ответе правоохранителей мэру украинской столицы.

Указывается, что досудебное расследование поручено страршему следователю Главного управления Нацполиции Наталье Гаевой.

"27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, – ред.)", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов или исправительные работы сроком до двух лет, либо же арест до трех месяцев.

Сам Богдан пока не прокомментировал обращение Виталия Кличко к Нацполиции.

По мнению Кличко, Богдан совершил уголовное правонарушение, когда обратился в Кабмин с письмом о его увольнении – это, считает столичный глава, не относится к должностным обязанностям Богдана. Также в заявлении Кличко говорится, что Богдан совершил еще одно уголовное правонарушение, когда "побуждал" уволить главу КГГА, ведь согласно букве закона главой Киевгорадминистрации может быть только мэр Киева.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Андрея Богдана.