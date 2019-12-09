Встреча нормандской четверки. Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

В Елисейский дворец на встречу лидеров нормандской четверки прибыли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Мекрель. На пороге дворца их встретил франзуцский президент Эммануэль Макрон.

Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин также уже прилетел в Париж.

На 16:05 у Зеленского запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а на 16:30 – с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 17:00 должна начаться встреча лидеров нормандской четверки. Планируется, что 19:45 лидеры Украины, Франции, Германии и России выйдут к представителям СМИ. После саммита также запланированы переговоры "тет-а-тет" между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В состав Украиной делегации также вошли 13 чиновников и руководителей силовых ведомств:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Минэенерго РФ Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.

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Президент РФ Владимир Путин также прибыл в Елисейский дворец.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.