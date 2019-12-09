Зеленский и Путин согласовали обмен пленными до 31 декабря, – СМИ

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласовали обмен пленными, который должен состояться до 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в украинской делегации.

При этом пока не уточняется, в каком формате пройдет обмен пленными.

Ранее во время совместного брифинга с премьмер-министром Швеции Стефеном Левеном Зеленский заявлял, что хочет достичь договоренности о большом обмене "всех на всех".

"Моряков, политических пленных мы вернули, но не всех. Для меня это важный гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого освобождения, которое называется "обмен всех на всех". Меня интересуют все наши, чтобы они были дома", – сказал президент.

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