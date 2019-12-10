"Это дорога с двусторонним движением". Что сказал Зеленский по итогам нормандского саммита

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи в нормандском формате 9 декабря заявил, что Украина готова к выполнению договоренностей, "но это дорога с двусторонним движением".

По его словам, Украину "он представлял не один".

"Вместе со мной были все украинцы, поддержку которых я ощущал. Вместе со мной были правда, желание справедливости и достижения мира в моей родной стране", – сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что обсуждение было долгим.

"Было очень важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о четких шагах, сроках их выполнения и получить согласие на их воплощение всеми странами-участницами", – сказал Зеленский.

Украинский президент подтвердил, что следующая встреча – через четыре месяца. Зеленский говорит, что не пойдет на федерализацию.

По его словам, будет обмен по формуле "всех на всех". Также он подтвердил разведение еще в трех точках на Донбассе, которые носят "важный гумманитарный характер".

"Только в случае обеспечения безопасности можно решить политические вопросы", – сказал Зеленский.

Полное прекращение огня должно начаться до конца 2019 года. Для этого расширят мандат СММ ОБСЕ для круглосуточного мониторинга.

Кроме того, по его словам, Зеленский поднимал вопрос о выводе войск с Донбасса и разоружении незаконных формирований.

Он добавил, что самыми сложными вопросами, которые сегодня поднимались было заключение нового договора на транзит газа и выборов в ОРДЛО. По газовому вопросу, переговоры продолжаться. Вопрос местных выборов будут обсуждать в рамках ТКГ в Минске. Наработки по этой проблеме должны сделать за четыре месяца.

Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили больше часа.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.