Полиция из-за вчерашней драки в Раде задержала "свободовца" Кайду

После драки в Верховной Раде правоохранители задержали нардепа 7 созыва Алексея Кайду.

Об этом у себя в Facebook сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Также правоохранители в 5 утра пришли домой к командиру добровольческой четы "Карпатская Сечь" Олегу Куцину.

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина и Алексея Кайды. Кайду босого, на глазах у ребенка, вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский участок", – сообщил Тягнибок.

Основанием для подобных действий правоохранителей стало заявление нардепа от "СН" Андрея Богданца, с участием которого вчера в Раде произошла драка.

Куцин также отметил, что в его доме в 5.00 утра правоохранители искали Леонова (еще одного участника драки) и просили сообщить его адрес и номер телефона. По словам Куцина, "собрата он не сдал".

Вчера в стенах Верховной Рады экс-нардепы от ВО "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко подрались с депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцем.

В результате, последний оказался в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

По факту драки полиция открыла уголовное дело по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Как ранее сообщал Фокус:

Первый раз депутаты нового созыва подрались 30 октября. Причиной стал отказ создать временную следственную комиссию по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Николай Скорик от ОПЗЖ начал толкаться со "слугой народа" Николаем Тищенко. Миротворцами выступили Сергей Власенко и Вадим Рабинович, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал нардепов к порядку.