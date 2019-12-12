Зеленский назвал формулу будущего Украины

Президент Владимир Зеленский описал свое видение будущего страны в колонке для НВ под названием "Вперед и вверх". В ней глава государства назвал пять составляющих формулы будущего для Украины, пообещав увеличить темпы изменений в Украине в следующем году.

Первая из них – мир в Украине.

"Без мира никакого развития быть не может. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей", – пишет президент.

Вторым фактором он называет "эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех". Сюда глава государства включил победу над коррупцией, справедливые суды, равенство всех перед законом и защиту прав собственности.

Третий фактор – инвестиции.

"Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса", – поясняет Зеленский.

Четвертый – "качественно иная инфраструктура".

"И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная", – написал президент.

Пятым фактором глава государства называет народовластие.

"Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня громады до уровня президента", – заключил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год.