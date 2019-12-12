Аваков допустил, что может уйти в отставку после завершения расследования по делу Шеремета
Министр внутренних дел Арсен Аваков не подтвердил, что у него были договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что он останется в должности за быстрое расследование убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом он заявил во время брифинга.
"Была ли договоренность, что Аваков сохранит должность министра за быстрое раскрытие дела Шеремета?", – спросили журналисты.
"Я не думаю, что сейчас время обсуждать политические слухи, но абсолютно серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность - работать честно и главное, чтоб комфортно. Других договоренностей нет. И не факт, что после этого дела и ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", – сказал Аваков.
Кроме того, высказался и прездент Украины Владмир Зеленский, который присутствовал на брифинге.
"Я хочу дополнить господина министра. У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Не только я, но и остальные порядочные люди, никаких договоренностей в кавычках на крови не делают. Спасибо", – заявил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.
- Позже стало известно об остальных подозреваемых в деле Шеремета.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было получено много ответов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Зеленского, для него и его команды дело Шеремета было одним из приоритетных.