ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода
Лидеры стран Европейского Союза в первый день встречи на высшем уровне в Брюсселе глав государств и правительств стран-членов ЕС решили продлить на полгода санкции против России.
Об этом объявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает Укринформ.
"Мы имели дискуссию по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах "Нормандского саммита", который состоялся в Париже. Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие 6 месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", – заявил Мишель.
Санкции касаются ограничений, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.
В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций, каждый раз на полгода.
Последний раз Европейский совет продлил экономические санкции в июне 2019 года. Срок действия этих санкций должен истечь 31 января 2020 года, но теперь их продолжили минимум до конца июня 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сохранит санкции против России.
- Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока отсутствуют причины для смягчения санкций ЕС в отношении России.
- Президент Украины Владимир Зеленский накануне призвал Европейский Совет продлить антироссийские санкции.