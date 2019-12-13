Зеленский предложил упростить получение гражданства иностранцам, "которые воевали" за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который упрощает предоставление гражданства людям, которые воевали на Донбассе или бежали из России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Нововведения будут касаться людей, которые проходят или проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, или же помогали обеспечивать национальную безопасность и оборону.

"Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства", – говорится в сообщении.

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лицами, являющимися гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и пострадавшими в своей стране от преследований.

Президент предлагает разрешить подавать декларации об отсутствии иностранного гражданства тем, кто претендует получить должность в государственных учреждениях.

"Законопроект имеет целью актуализировать отдельные положения законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства Украины и урегулировать вопрос, определяющие основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины", – отмечается в сообщении.

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