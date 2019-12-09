В РФ назвали количество получивших российские паспорта жителей Донбасса

Около 125 тысяч жителей "ЛДНР" стали гражданами РФ

С апреля текущего года около 125 тысяч жителей оккупированных районов Донбасса получили гражданство Российской Федерации.

Об этом сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает "Интерфакс".

Чиновник уточнил, что за последние восемь месяцев пунктами приема документов в Ростовской области принято более160 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

"На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80", – добавил Колокольцев.

Он также заявил, что количество принятых по госпрограмме человек осталось на уровне прошлого года.

Как ранее сообщал Фокус:

24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

В августе в министерстве внутренних дел России сообщили, что паспорта РФ получили более 25 тысяч граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.

Ранее газета Bild сообщила, что Германия ставит визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.