В РФ назвали количество получивших российские паспорта жителей Донбасса

2019-12-09 15:58:03

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Около 125  тысяч жителей "ЛДНР" стали гражданами РФ

С апреля текущего года около 125 тысяч жителей оккупированных районов Донбасса получили гражданство Российской Федерации.

Об этом сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, передает "Интерфакс".

Чиновник уточнил, что за последние восемь месяцев пунктами приема документов в Ростовской области принято более160 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

"На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80", – добавил Колокольцев.

Он также заявил, что количество принятых по госпрограмме человек осталось на уровне прошлого года.

Как ранее сообщал Фокус:

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