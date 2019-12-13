Пропагандистов российского "НТВ" не пустили в Украину

Российских пропагандистов телеканала "НТВ" не пустили в Украину, когда те пытались пройти пункт контроля в "Борисполе".

Об этом в эфире НТВ сказал один из ведущих телеканала Сергей Савин.

По словам пропагандиста, они сразу сказали украинским пограничникам о цели своей поездки.

"НТВшники" утверждали, что приехали в Украину узнать детали убийства Павла Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными. Проверка документов и беседа с пограничниками была вежливой и дипломатичной, утверждает Савин.

"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.

Савин также сказал, что сегодня вечером будет вынужден вылететь в Россию.

Как ранее сообщал Фокус:

После того как президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам "нормандской встречи" в Париже предложил росСМИ приехать и посмотреть, как живут люди на Донбассе, в Украину пустили съемочную группу телеканала Министерства обороны России "Звезда".

Сайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", которые приехали в Украину.

Руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев принято и анонсировала репортажи из Украины.