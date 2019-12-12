Приехали по приглашению Зеленского. Съемочную команду телеканала "Звезда" внесут в "Миротворец"

Журналисты приехали по приглашению Зеленского

Сайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", которые приехали в Украину.

Об этом сообщает Twitter "Миротворца".

"Приехавшие в Киев звездуны будут внесены в чистилище. Только что получили достоверную информацию о том, что их приезд - часть информационной спецоперации. Хотя, это и так было понятно. Просто внести их в Чистилище без подтверждающих фактов мы не могли", – говорится в сообщении.

Напомним, после того как президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам "нормандской встречи" в Париже предложил росСМИ приехать и посмотреть, как живут люди на Донбассе, в Украину пустили съемочную группу телеканала Министерства обороны России "Звезда".

10 декабря, после появления сообщения о закрытии серверов на сайте, многие подумали, что сайт "Миротворец" закрывается, однако вскоре появилась приписка: "рассчитываем, что двух часов нам хватит".

Как ранее сообщал Фокус:

Руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев принято и анонсировала репортажи из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об урегулировании деятельности медиа в соответствии с требованиями и стандартами к новостям.