Сайт "Миротворец" прекращает свою работу (обновлено)

2019-12-10 10:17:03

1427 137

Сегодня вечером доступ к сайту ограничат

Редакторы известного скандального украинского сайта "Миротворец" заявили о прекращении деятельности медиаресурса, говорится на данном сайте.

"Сегодня 10.12.2019 года в 18.00 на радость чудовищам от медияб...ядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", – говорится в сообщении.

По словам редакторов, доступ к информации в разделе "Чистилище" временно останется лишь у отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

"Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме", – говорится в сообщении.

Обновление:

После появления сообщения о закрытии серверов на сайте, многие подумали, что сайт закрывается окончательно, однако вскоре появилась приписка: "рассчитываем, что двух часов нам хватит".

Как ранее сообщал Фокус:

  • 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

 

Loading...