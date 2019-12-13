РФ игнорирует взятые на себя на нормандском саммите обязательства, – штаб ООС

С утра пятницы, 13 декабря, боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что террористы обстреливали позиции ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

"Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции", – говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела позиций ООС. Еще один обстрел позиций ВСУ зафиксирован в районе ответственности ОТГ "Север".

Потерь в результате обстрелов среди военных Объединенных сил не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.