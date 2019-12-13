Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменений в децентрализацию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 13 декабря.

Текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации пока не опубликован.

Ранее в Офисе президента рассказали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине создание местных общин должно закончиться к осени следующего года. По словам экс-премьера Владимира Гройсмана, на 70% территории страны уже прошла децентрализация, на 30% – пока нет.