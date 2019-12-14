В Кремле считают, что на Нормандском саммите судьбоносного прорыва не произошло

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносного прорыва" на саммите "нормандской четверки" не произошло.

Об этом сообщает ТАСС.

Он прокомментировал результаты саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва – да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв – нет", – заявил Песков.

Кроме того, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в интервью LB.ua рассказал, что страны "нормандской четверки" не подписывали документы по итогам саммита.

"Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", – отметил Резников.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.