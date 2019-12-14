В Кремле считают, что на Нормандском саммите судьбоносного прорыва не произошло

2019-12-14 17:54:28

72 0

Кроме того, "нормандская четверка" никаких документов не подписывала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносного прорыва" на саммите "нормандской четверки" не произошло.

Об этом сообщает ТАСС.

Он прокомментировал результаты саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва – да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв – нет", – заявил Песков.

Кроме того, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в интервью LB.ua рассказал, что страны "нормандской четверки" не подписывали документы по итогам саммита.

"Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", – отметил Резников.

 

Как ранее сообщал Фокус:

  • За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
  • Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле. 
  •  
Loading...