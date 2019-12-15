В "ДНР" готовы к разведению, но есть несколько условий

Боевики "ДНР" готовы к разведению сил и на тех участках, которые согласует Трехконтактная группа в Минске.

Об этом заявил один из главарей "ДНР" Руслан Якубов, которого цитирует российское агентство РИА Новости.

"Мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения", – заявил Якубов.

При этом, боевики ставят условия: стороны должны прийти к консенсусу по дополнению к рамочному решению и соблюдать режим прекращения огня.

12 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговоры в Минске уже готово несколько предложений по новым участкам, на которых может быть разведение сил и средств.

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим, но опыт подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение", – добавил Пристайко.

Как ранее сообщал Фокус:

12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.

13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.