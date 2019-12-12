Украинская сторона определила новые участки разведения сил, – Пристайко

Речь идет об участках, которые имеют значительное гуманитарное значение

Украинская сторона готовит для переговоров ТКГ в Минске несколько предложений по разведению сил и средств на новых участках в районе линии разграничения в Донбассе. Речь идет об участках, которые имеют значительное гуманитарное значение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Прийстайко, передает УНИАН.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, какова подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", – сказал Пристайко.

Он также отметил, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовали максимально быстро.

"Даже следующее заседание нас бы устроило", – сообщил министр.

По его словам, разведение должно происходить зеркально, поэтому важно перечень участков согласовать в Минске.

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы должны ожидать, что разведение состоится зеркально на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе еще несколько (предложений по разведению – ред.), которые позволят нам маневрировать во время переговоров ", – сказал Пристайко.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".

Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.