Украина выдала Азербайджану блогера-оппозиционера Исаева

Украина депортировала в Азербайджан блогера-оппозиционера Эльвина Исаева.

Об этом сообщает азербайджанское издание report.az, ссылаясь на мигранционную службу страны.

Сам депортация состоялась еще 12 декабря, но известно о ней стало сегодня. Официально причиной депортации стало "нарушение миграционного законодательства Украины".

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Примечательно, что описанные события имели место во время визита в Украину вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова, который принял участие в киевском саммите ГУАМ.

В Украину 39-летний оппозиционер приехал из РФ, где также был задержан и отправлен в СИЗО. Тогда россияне его выпустили только благодаря вмешательству ЕСПЧ, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану.

Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в стране.

Стоит отметить, что на ближайшие недели у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Азербайджан.

Как ранее сообщал Фокус: