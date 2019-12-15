Экс-депутат Госдумы РФ: Путин боится таких, как Зеленский
Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарёв в эфире программы Крым.Реалии на Радио Свобода заявил, что Путин боится таких людей, как Зеленский, и именно потому он не смог реализовать свой план на встрече "нормандской четверки".
"Во-первых, он (Владимир Зеленский) другого возраста человек. Во-вторых, он харизматик. Путин очень боится харизматиков, это совершенно не его типаж людей. Во-третьих, Путин – манипулятор, как КГБшник, а Зеленский – манипулятор, как актер", – сказал Пономарёв.
Он отметил, что у Путина "опять коса находит на камень", и его план на встрече в "нормандском формате" не реализовался.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- После встречи "четверки" президент РФ Владимир Путин заявил, что доволен переговорами, но позже в Кремле начали утверждать: главы своих стран все еще далеки друг от друга.