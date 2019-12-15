Экс-депутат Госдумы РФ: Путин боится таких, как Зеленский

Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарёв в эфире программы Крым.Реалии на Радио Свобода заявил, что Путин боится таких людей, как Зеленский, и именно потому он не смог реализовать свой план на встрече "нормандской четверки".

"Во-первых, он (Владимир Зеленский) другого возраста человек. Во-вторых, он харизматик. Путин очень боится харизматиков, это совершенно не его типаж людей. Во-третьих, Путин – манипулятор, как КГБшник, а Зеленский – манипулятор, как актер", – сказал Пономарёв.

Он отметил, что у Путина "опять коса находит на камень", и его план на встрече в "нормандском формате" не реализовался.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".