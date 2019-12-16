Сенцов рассказал, как вернуть Донбасс, если "Путина убить мы не в состоянии"

Политика
План прост: строить страну и ждать, когда режим Путина рухнет. "Тогда и Донбасс сам захочет к нам вернуться", – считает Сенцов

Украинцы должны строить экономически привлекательную страну и ждать, когда режим Путина рухнет. Тогда можно будет говорить и о возвращении Донбасса.

Об этом в интервью Фокусу рассказал режиссер Олег Сенцов.

"Убить Путина мы не в состоянии. Мы можем только выстоять против него, строить экономически привлекательную страну и ждать, когда режим Путина рухнет. Тогда и Донбасс сам захочет к нам вернуться", – считает Сенцов.

По его словам, "тянутся всегда к сильным", а людям с востока Украина пока не очень интересна.

Также Сенцов назвал одну из глобальных проблем украинцев: "Наша проблема в том, что мы думаем: вдруг появится кто-то и решит за нас все проблемы. Так было с Надеждой [Савченко]. Почему мы не считаем, что каждый на своем уровне должен делать что-то?"

Продолжая свою мысль, режиссер заметил, что в деле освобождения политзаключенных сработал метод давления.

"Вот и сейчас любой разговор с представителем РФ на всех уровнях надо начинать с вопроса об освобождении пленных. Эта тема всегда должна быть горячей. И пока проблема не решится, дальнейшие разговоры вести не о чем", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 ноября Сенцова наградили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.