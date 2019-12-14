"У нас есть два варианта": Сенцов прокомментировал расследование об убийстве Шеремета

"Либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошников и волонтеров", – заявил Сенцов

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошников и волонтеров", – заявил Сенцов.

По его словам, второй вариант – хуже, потому что это измена.

"Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", – сказал он.

Отметим, у Олега Сенцова есть фотография с подозреваемой по делу Шеремета Юлией Кузьменко, которую вчера арестовали на два месяца.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.