Сенцов назвал настоящих друзей Украины

По мере отдаления на запад от границы Украины, понимание происходящего на Донбассе становится все более абстрактным.

Об этом в интервью Фокусу рассказал режиссер Олег Сенцов.

"Европейцы более романтичны и оторваны от жизни... У них все давно хорошо. Говорят, мол, у вас так тоже будет, только помиритесь как-то с РФ. Но я объясняю, что Путин не мира хочет, а покорить нас", – говорит Сенцов.

"В ответ приходилось слышать: освобождение пленных – это уже какой-то аванс для мира. Но по их логике кусочек сыра в мышеловке – это аванс целой головки сыра!", – добавил он.

Проблема в том, продолжает Сенцов, что большинство видит происходящее издалека – "чужая война не сильно волнует". "Хотя европейцы иногда и спрашивают, чем помочь Украине, они хотят посмотреть на происходящее со стороны", – отмечает режиссер.

В то же время, по мнению бывшего политзаключенного, настоящие друзья Украины – прибалты и поляки: "Они очень вовлечены, они понимают, что такое Советский Союз и современная Россия".

Как ранее сообщал Фокус:

Сенцов считает, что конфликт с РФ – "во многом информационный", и бороться с ним можно только правдой. И "проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том что его поддерживает большинство россиян".

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных.