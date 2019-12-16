Официальный Киев хочет нового спецпредставителя вместо Волкера

Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к Госдепартаменту США с предложением назначить нового спецпредставителя по вопросам Украины после отставки Курта Волкера. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, у которого была бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны", – сказал Пристайко.

По его словам, обсуждались различные варианты реализации пожелания украинской стороны.

"Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион. Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые профессионально работают, то есть дипломаты, работающие на этих направлениях. С другой стороны – то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении нормандского процесса. Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", – рассказал министр.

Он добавил, что Киев хочет, чтобы эта должность была занята в любой форме как можно скорее.

Как ранее сообщал Фокус:

28 сентября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. В Палате представителей его допросили по делу возможного давления Дональда Трампа на президента Зеленского.