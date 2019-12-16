Официальный Киев хочет нового спецпредставителя вместо Волкера

Политика
Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что это "может быть вариант Виктории Нуланд"

Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к Госдепартаменту США с предложением назначить нового спецпредставителя по вопросам Украины после отставки Курта Волкера. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, у которого была бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны",  – сказал Пристайко.

По его словам, обсуждались различные варианты реализации пожелания украинской стороны.

"Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион. Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые профессионально работают, то есть дипломаты, работающие на этих направлениях. С другой стороны  – то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении нормандского процесса. Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны",  – рассказал министр.

Он добавил, что Киев хочет, чтобы эта должность была занята в любой форме как можно скорее.

Как ранее сообщал Фокус: