Генпрокуратуру обязали выплатить уволенному Кулику 1,6 миллионов гривен

Уволенный прокурор Константин Кулик должен получить около 1,6 миллионов гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора.

Такую сумму обязал Генпрокуратуру выплатить Окружной административный суд Киева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что Кулик подал иск в суд в октябре 2019 года с требованием начислить ему положенную премию и денежную компенсацию за период работы военным прокурором.

Экс-глава ОАСК Павел Вовк вынес решение в начале декабря, полностью удовлетворив исковые требования Кулика.

В частности, судья отметил, что экс-прокурор находился в районе проведения АТО и имеет статус "участник боевых действий", а значит ему положено одноразовое пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Всего, по решению суда, Кулику положены премии и компенсации в размере 1 617 952 гривны.

Генпрокуратура хотела доказать суду, что при увольнении с военной службы в 2017 году Кулик лично подал рапорт об отказе от пересчета положенных ему премий и компенсаций, но суд отклонил данный аргумент.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2016 году Константину Кулику, когда он работал военным прокурором, одному из первых в Украине предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником.

В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ.

28 марта 2019 года стало известно, что прокурор Кулик сообщил о подозрении по делу Курченко Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим лицам, которые состоят или состояли в окружении пятого президента Порошенко.