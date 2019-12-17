Протесты в Киеве: Нацкорпус подрался с полицией и ставит палатки

В центре столицы возле гостиницы "Киев" произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и полицией. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Активисты хотели провезти под здание парламента агитмашину и пронести палатки. Однако их не пропустили правоохранители.

После этого произошли стычки. Полицейских облили зеленкой и били палками. Обе стороны применили слезоточивый газ.

Как сообщает Громадське, во время столкновений пострадали журналист и оператор издания.

В итоге палатку устновили на проезжей части возле гостиницы "Киев". Сейчас силовики и протестующие стоят друг напротив друга.

Напомним, сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.