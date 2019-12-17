Под Радой протестуют "против дерибана земли" и за упрощение растаможки авто

2019-12-17 11:16:04

111 0

К ним с отдельными требованиями к власти присоединились евробляхеры и профсоюзы. Всего под Радой проходит 4 акции протеста

Под Верховной Радой аграгии протестуют против законопроекта о рынке земли. К ним присоединилась и "АвтоЕвроСила" – требуют упростить растаможку авто.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с протестующими на площади стоят представители ВО "Свобода", "Батькивщины", "Нацкорпуса" и Федерации профсоюзов Украины.

Несогласные с политикой властей держат плакаты с надписями: "Продажа земли – геноцид украинцев", "Фермеры против дерибана земли!".

Последние прошли маршем по центру Киева в поддержку законопроектов по трудовому кодексу №2410. Профсоюзы требовали недопустить тотальную приватизацию госпредприятий с уничтожением рабочих мест.

Также ФПУ присоединится к протесту против введения рынка земли в Украине.

Автомобильное движение по ул.Грушевского от Крепостного переулка до ул.Садовой перекрыто. Также перекрыто движение по ул.Шелковичной на участке от ул.Институтской до Грушевского.

полиция протест рада рынок земли

полиция рада протест рынок земли

Кроме всего прочего, под стенами парламента выступают и против принятия законопроекта №0931 по "гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Евросоюза" – проект якобы уничтожает свободу вероисповедания.

Обеспечивать правопорядок будут и Нацгвардия, и полиция. Также на месте дежурят сотрудники ГСЧС, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители призывают организаторов и участников акций не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

hromadske сообщает, что в протестной акции принимают участие около 2 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
  • По состоянию на 28 ноября, ко второму чтению депутаты внесли уже около двух тысяч правок.
Loading...